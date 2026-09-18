Commercial Vehicle Group Aktie 1868940 / US2026081057
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18.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Commercial Vehicle Group von vor 10 Jahren angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Commercial Vehicle Group-Aktien verlieren können.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Commercial Vehicle Group-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 5.44 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1’838.235 Commercial Vehicle Group-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 2.97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’459.56 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 45.40 Prozent.
Am Markt war Commercial Vehicle Group jüngst 124.09 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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