NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Commercial Vehicle Group von vor 3 Jahren bedeutet

Am 30.10.2023 wurden Commercial Vehicle Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7.11 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Commercial Vehicle Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1’406.470 Commercial Vehicle Group-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (3.23 USD), wäre das Investment nun 4’542.90 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 54.57 Prozent.

Alle Commercial Vehicle Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 130.90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch