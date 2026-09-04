NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Commercial Vehicle Group von vor 3 Jahren eingebracht

Am 01.09.2023 wurde die Commercial Vehicle Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Commercial Vehicle Group-Anteile bei 9.14 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.941 Commercial Vehicle Group-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.09.2026 33.92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 3.10 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 66.08 Prozent gleich.

Commercial Vehicle Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 126.96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch