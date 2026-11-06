NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Commercial Vehicle Group-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Commercial Vehicle Group-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Commercial Vehicle Group-Aktie bei 9.02 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11.086 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 36.25 USD, da sich der Wert einer Commercial Vehicle Group-Aktie am 05.11.2026 auf 3.27 USD belief. Das entspricht einem Minus von 63.75 Prozent.

Jüngst verzeichnete Commercial Vehicle Group eine Marktkapitalisierung von 138.51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch