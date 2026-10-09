Commercial Vehicle Group Aktie 1868940 / US2026081057
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09.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commercial Vehicle Group-Investment von vor 5 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Commercial Vehicle Group-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Vor 5 Jahren wurde das Commercial Vehicle Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Commercial Vehicle Group-Aktie bei 10.05 USD. Bei einem Commercial Vehicle Group-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 995.025 Commercial Vehicle Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.10.2026 auf 2.88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’865.67 USD wert. Das entspricht einem Minus von 71.34 Prozent.
Insgesamt war Commercial Vehicle Group zuletzt 116.30 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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