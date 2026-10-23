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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Papier Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Commercial Vehicle Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Commercial Vehicle Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Commercial Vehicle Group-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Commercial Vehicle Group-Papier bei 1.64 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 609.756 Commercial Vehicle Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Commercial Vehicle Group-Papiers auf 2.76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’682.93 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68.29 Prozent gesteigert.
Der Commercial Vehicle Group-Wert an der Börse wurde auf 116.11 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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