Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Comcast von vor einem Jahr angefallen
Anleger, die vor Jahren in Comcast-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 08.10.2025 wurden Comcast-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 28.89 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Comcast-Papier investiert hätte, befänden sich nun 346.165 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’248.69 USD, da sich der Wert einer Comcast-Aktie am 07.10.2026 auf 20.94 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -27.51 Prozent.
Comcast markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 76.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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