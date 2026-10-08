NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Comcast von vor einem Jahr angefallen

Am 08.10.2025 wurden Comcast-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 28.89 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Comcast-Papier investiert hätte, befänden sich nun 346.165 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’248.69 USD, da sich der Wert einer Comcast-Aktie am 07.10.2026 auf 20.94 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -27.51 Prozent.

Comcast markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 76.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch