NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comcast-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Comcast-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 31.14 USD wert. Bei einem Comcast-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32.112 Comcast-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 21.76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 698.75 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -30.12 Prozent.

Zuletzt verbuchte Comcast einen Börsenwert von 76.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch