Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühes Investment
|
01.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comcast-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Comcast-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Comcast-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 31.14 USD wert. Bei einem Comcast-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32.112 Comcast-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 21.76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 698.75 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -30.12 Prozent.
Zuletzt verbuchte Comcast einen Börsenwert von 76.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Comcast Corp. (Class A)
|
01.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
01.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte ein Comcast-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Optimismus in New York: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich zu (finanzen.ch)
|
30.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 im Plus (finanzen.ch)