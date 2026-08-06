NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Columbia Sportswear von vor 3 Jahren bedeutet

Am 06.08.2023 wurden Columbia Sportswear-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Columbia Sportswear-Anteile 75.37 USD wert. Bei einem Columbia Sportswear-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 132.679 Columbia Sportswear-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’589.23 USD, da sich der Wert eines Columbia Sportswear-Anteils am 05.08.2026 auf 57.20 USD belief. Mit einer Performance von -24.11 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Columbia Sportswear markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch