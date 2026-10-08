NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor 5 Jahren eingebracht

Am 08.10.2021 wurde die Columbia Sportswear-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Columbia Sportswear-Anteile an diesem Tag bei 95.30 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 104.932 Columbia Sportswear-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Columbia Sportswear-Anteile wären am 07.10.2026 5’931.79 USD wert, da der Schlussstand 56.53 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40.68 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Columbia Sportswear eine Marktkapitalisierung von 2.94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch