Columbia Sportswear Aktie 873173 / US1985161066
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Columbia Sportswear eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Columbia Sportswear-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 103.08 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.970 Columbia Sportswear-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 12.08.2026 54.62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 56.30 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 45.38 Prozent.
Jüngst verzeichnete Columbia Sportswear eine Marktkapitalisierung von 2.89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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