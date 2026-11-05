NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Columbia Sportswear von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Columbia Sportswear-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 104.69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Columbia Sportswear-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.955 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2026 67.75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70.93 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32.25 Prozent verringert.

Columbia Sportswear war somit zuletzt am Markt 3.58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch