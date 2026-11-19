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19.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Columbia Sportswear-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren Columbia Sportswear-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde das Columbia Sportswear-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 50.16 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 199.362 Columbia Sportswear-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Columbia Sportswear-Papiers auf 76.36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’223.29 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +52.23 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Columbia Sportswear eine Börsenbewertung in Höhe von 3.79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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