NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Columbia Sportswear-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 20.08.2016 wurde das Columbia Sportswear-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Columbia Sportswear-Aktie letztlich bei 57.31 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 17.449 Columbia Sportswear-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 60.32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’052.43 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 5.24 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Columbia Sportswear belief sich zuletzt auf 2.96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch