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Columbia Sportswear Aktie 873173 / US1985161066

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Columbia Sportswear-Anlage 27.08.2026 16:02:19

NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Sportswear-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Columbia Sportswear-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Columbia Sportswear
45.65 CHF -3.07%
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Columbia Sportswear-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 55.18 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 181.225 Columbia Sportswear-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (58.16 USD), wäre das Investment nun 10’540.05 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 5.40 Prozent.

Zuletzt verbuchte Columbia Sportswear einen Börsenwert von 3.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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