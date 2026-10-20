NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Columbia Banking System von vor 10 Jahren eingebracht

Die Columbia Banking System-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 32.25 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Columbia Banking System-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3.101 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (28.33 USD), wäre die Investition nun 87.84 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 12.16 Prozent verkleinert.

Am Markt war Columbia Banking System jüngst 8.05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch