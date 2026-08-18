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Columbia Banking System Aktie 768354 / US1972361026

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Frühes Investment 18.08.2026 16:02:29

NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Columbia Banking System-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Columbia Banking System-Investment verlieren können.

Columbia Banking System
26.10 CHF -0.81%
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Am 18.08.2021 wurden Columbia Banking System-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Columbia Banking System-Papier an diesem Tag 36.11 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Columbia Banking System-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.769 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 17.08.2026 89.56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32.34 USD belief. Damit wäre die Investition 10.44 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Columbia Banking System belief sich jüngst auf 9.26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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