Columbia Banking System Aktie 768354 / US1972361026
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25.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Columbia Banking System von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren in Columbia Banking System eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Columbia Banking System-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 32.58 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Columbia Banking System-Aktie investiert hätte, hätte er nun 30.694 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 940.45 USD, da sich der Wert eines Columbia Banking System-Papiers am 24.08.2026 auf 30.64 USD belief. Die Abnahme von 1’000 USD zu 940.45 USD entspricht einer negativen Performance von 5.95 Prozent.
Columbia Banking System markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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