Am 24.11.2025 wurden Columbia Banking System-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 27.54 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 363.108 Columbia Banking System-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29.24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’617.28 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 6.17 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Columbia Banking System belief sich jüngst auf 7.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch