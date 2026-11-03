NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Banking System von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Columbia Banking System-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 21.76 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Columbia Banking System-Papier investiert hätte, hätte er nun 459.559 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 31.24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’356.62 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 43.57 Prozent vermehrt.

Columbia Banking System erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch