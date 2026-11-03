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|Columbia Banking System-Anlage im Blick
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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Banking System von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Columbia Banking System-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde das Columbia Banking System-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 21.76 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Columbia Banking System-Papier investiert hätte, hätte er nun 459.559 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 31.24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’356.62 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 43.57 Prozent vermehrt.
Columbia Banking System erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Columbia Banking System Inc.
Analysen zu Columbia Banking System Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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