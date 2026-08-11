NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Banking System von vor 3 Jahren abgeworfen

Columbia Banking System-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Columbia Banking System-Papier bei 21.47 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Columbia Banking System-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 465.766 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 31.26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’559.85 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 45.60 Prozent vermehrt.

Der Columbia Banking System-Wert an der Börse wurde auf 8.84 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch