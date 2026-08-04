NASDAQ Composite Index-Papier Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Columbia Banking System-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 04.08.2025 wurde das Columbia Banking System-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23.88 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Columbia Banking System-Papier investiert hätte, hätte er nun 41.876 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 31.50 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’319.10 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 31.91 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Columbia Banking System bezifferte sich zuletzt auf 8.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch