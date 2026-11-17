Das Cognex-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 81.42 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 122.820 Cognex-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Cognex-Aktie auf 48.20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’919.92 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 40.80 Prozent vermindert.

Der Cognex-Wert an der Börse wurde auf 8.41 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch