NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cognex von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das Cognex-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Cognex-Papiers betrug an diesem Tag 87.72 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 113.999 Cognex-Aktien im Depot. Die gehaltenen Cognex-Aktien wären am 24.08.2026 6’673.51 USD wert, da der Schlussstand 58.54 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 33.26 Prozent eingebüsst.

Alle Cognex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch