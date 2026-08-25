Cognex Aktie 919421 / US1924221039
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25.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cognex von vor 5 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Cognex-Aktie gebracht.
Vor 5 Jahren wurde das Cognex-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Cognex-Papiers betrug an diesem Tag 87.72 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 113.999 Cognex-Aktien im Depot. Die gehaltenen Cognex-Aktien wären am 24.08.2026 6’673.51 USD wert, da der Schlussstand 58.54 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 33.26 Prozent eingebüsst.
Alle Cognex-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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