NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cognex-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das Cognex-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Cognex-Aktie betrug an diesem Tag 25.17 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Cognex-Aktie investiert hat, hat nun 3.974 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 31.08.2026 242.24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60.96 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 242.24 USD entspricht einer Performance von +142.24 Prozent.

Cognex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch