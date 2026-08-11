Cognex Aktie 919421 / US1924221039
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11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cognex von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Cognex-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Cognex-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Cognex-Aktie an diesem Tag bei 40.47 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Cognex-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.471 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 159.03 USD, da sich der Wert eines Cognex-Anteils am 10.08.2026 auf 64.36 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 59.03 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Cognex belief sich jüngst auf 11.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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