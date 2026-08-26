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Cogent Communications Holdings Aktie 1886547 / US19239V3024

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Cogent Communications-Investition im Blick 26.08.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Cogent Communications-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Cogent Communications-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Cogent Communications Holdings
10.08 USD 2.11%
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Die Cogent Communications-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37.41 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 26.731 Cogent Communications-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 264.10 USD, da sich der Wert einer Cogent Communications-Aktie am 25.08.2026 auf 9.88 USD belief. Mit einer Performance von -73.59 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Cogent Communications wurde jüngst mit einem Börsenwert von 485.37 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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