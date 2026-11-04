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04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cogent Communications-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Cogent Communications-Aktien gewesen.
Am 04.11.2021 wurde das Cogent Communications-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Cogent Communications-Anteile an diesem Tag bei 77.33 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Cogent Communications-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 129.316 Cogent Communications-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 764.26 USD, da sich der Wert eines Cogent Communications-Papiers am 03.11.2026 auf 5.91 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 92.36 Prozent.
Der Börsenwert von Cogent Communications belief sich jüngst auf 310.08 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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