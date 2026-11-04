NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Cogent Communications-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Am 04.11.2021 wurde das Cogent Communications-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Cogent Communications-Anteile an diesem Tag bei 77.33 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Cogent Communications-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 129.316 Cogent Communications-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 764.26 USD, da sich der Wert eines Cogent Communications-Papiers am 03.11.2026 auf 5.91 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 92.36 Prozent.

Der Börsenwert von Cogent Communications belief sich jüngst auf 310.08 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch