NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cogent Communications von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurden Cogent Communications-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Cogent Communications-Papier bei 58.95 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die Cogent Communications-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 16.964 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 225.61 USD, da sich der Wert einer Cogent Communications-Aktie am 04.08.2026 auf 13.30 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 77.44 Prozent.

Der Cogent Communications-Wert an der Börse wurde auf 662.59 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch