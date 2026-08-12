Cogent Communications Holdings Aktie 1886547 / US19239V3024
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12.08.2026 16:02:41
NASDAQ Composite Index-Papier Cogent Communications-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cogent Communications-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Cogent Communications-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Cogent Communications-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 72.60 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cogent Communications-Aktie investiert, befänden sich nun 137.741 Cogent Communications-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 10.82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’490.36 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 85.10 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von Cogent Communications belief sich zuletzt auf 528.25 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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