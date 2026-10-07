City Aktie 918532 / US1778351056
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in City von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in City-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der City-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 50.07 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die City-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.997 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 282.74 USD, da sich der Wert einer City-Aktie am 06.10.2026 auf 141.57 USD belief. Mit einer Performance von +182.74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle City-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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