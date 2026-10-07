NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in City von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der City-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 50.07 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die City-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.997 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 282.74 USD, da sich der Wert einer City-Aktie am 06.10.2026 auf 141.57 USD belief. Mit einer Performance von +182.74 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle City-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch