NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem City-Papier statt. Zum Handelsende standen City-Anteile an diesem Tag bei 122.41 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die City-Aktie investiert hätte, hätte er nun 81.693 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’648.56 USD, da sich der Wert eines City-Papiers am 10.11.2026 auf 142.59 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16.49 Prozent angezogen.

Alle City-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch