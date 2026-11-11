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|Profitabler City-Einstieg?
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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren City-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem City-Papier statt. Zum Handelsende standen City-Anteile an diesem Tag bei 122.41 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die City-Aktie investiert hätte, hätte er nun 81.693 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’648.56 USD, da sich der Wert eines City-Papiers am 10.11.2026 auf 142.59 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 16.49 Prozent angezogen.
Alle City-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu City Holding Co.
Analysen zu City Holding Co.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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