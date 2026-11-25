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25.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in City-Aktien verdienen können.
City-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das City-Papier bei 82.73 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12.088 City-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’683.55 USD, da sich der Wert einer City-Aktie am 24.11.2026 auf 139.28 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68.35 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von City bezifferte sich zuletzt auf 1.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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