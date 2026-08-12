City Aktie 918532 / US1778351056
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12.08.2026 16:02:41
NASDAQ Composite Index-Papier City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren City-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden City-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 48.35 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 20.683 City-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’026.47 USD, da sich der Wert einer City-Aktie am 11.08.2026 auf 146.33 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 202.65 Prozent erhöht.
Am Markt war City jüngst 2.04 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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