NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cirrus Logic von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Cirrus Logic-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 78.22 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12.784 Cirrus Logic-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’424.57 USD, da sich der Wert eines Cirrus Logic-Papiers am 25.08.2026 auf 111.43 USD belief. Mit einer Performance von +42.46 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Cirrus Logic bezifferte sich zuletzt auf 5.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch