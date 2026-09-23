Cirrus Logic Aktie 918510 / US1727551004
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23.09.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cirrus Logic-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Cirrus Logic-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 23.09.2023 wurde das Cirrus Logic-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 71.80 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Cirrus Logic-Papier investiert hätte, hätte er nun 139.276 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.09.2026 16’766.02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 120.38 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67.66 Prozent gesteigert.
Der Cirrus Logic-Wert an der Börse wurde auf 6.00 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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