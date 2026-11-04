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|Rentabler Cirrus Logic-Einstieg?
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04.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 10 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Cirrus Logic eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 04.11.2016 wurde das Cirrus Logic-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 54.77 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 182.582 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20’507.58 USD, da sich der Wert eines Cirrus Logic-Papiers am 03.11.2026 auf 112.32 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 105.08 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Cirrus Logic bezifferte sich zuletzt auf 5.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Cirrus Logic Inc.
Analysen zu Cirrus Logic Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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