NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 10 Jahren eingefahren

Am 04.11.2016 wurde das Cirrus Logic-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 54.77 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 182.582 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 20’507.58 USD, da sich der Wert eines Cirrus Logic-Papiers am 03.11.2026 auf 112.32 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 105.08 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cirrus Logic bezifferte sich zuletzt auf 5.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch