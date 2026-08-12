Cirrus Logic Aktie 918510 / US1727551004
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12.08.2026 16:02:41
NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cirrus Logic von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Cirrus Logic-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Cirrus Logic-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 51.18 USD. Wer vor 10 Jahren 10’000 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hat, hat nun 195.389 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Cirrus Logic-Aktie auf 121.99 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 23’835.48 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 138.35 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Cirrus Logic einen Börsenwert von 6.11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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