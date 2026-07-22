NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor einem Jahr eingefahren

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Cirrus Logic Aktie 918510 / US1727551004

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Lohnende Cirrus Logic-Anlage? 22.07.2026 16:02:37

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Cirrus Logic
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Vor 1 Jahr wurde die Cirrus Logic-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 104.31 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hat, hat nun 95.868 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cirrus Logic-Aktie auf 139.42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’365.93 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33.66 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Cirrus Logic einen Börsenwert von 6.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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