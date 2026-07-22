Cirrus Logic Aktie 918510 / US1727551004
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22.07.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Cirrus Logic-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 1 Jahr wurde die Cirrus Logic-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 104.31 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Cirrus Logic-Aktie investiert hat, hat nun 95.868 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cirrus Logic-Aktie auf 139.42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’365.93 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33.66 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Cirrus Logic einen Börsenwert von 6.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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