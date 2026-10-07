Cirrus Logic Aktie 918510 / US1727551004
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07.10.2026 16:02:27
NASDAQ Composite Index-Papier Cirrus Logic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cirrus Logic-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Cirrus Logic eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 10 Jahren wurden Cirrus Logic-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 54.06 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 18.498 Cirrus Logic-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 118.87 USD gerechnet, wäre die Investition nun 2’198.85 USD wert. Damit wäre die Investition 119.89 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Cirrus Logic belief sich jüngst auf 6.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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