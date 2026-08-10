NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cintas von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Cintas-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Cintas-Papier bei 226.27 USD. Bei einem Cintas-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.442 Cintas-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.08.2026 gerechnet (203.05 USD), wäre die Investition nun 89.74 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10.26 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Cintas zuletzt 81.21 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch