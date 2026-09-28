Cintas Aktie 918495 / US1729081059
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28.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cintas-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Cintas eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Die Cintas-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Cintas-Aktie bei 29.04 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Cintas-Aktie investiert hat, hat nun 34.432 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.09.2026 6’883.36 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 199.91 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 588.34 Prozent gleich.
Cintas wurde jüngst mit einem Börsenwert von 79.98 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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