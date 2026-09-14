NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Cintas von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Cintas-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 130.85 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 76.426 Cintas-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 201.50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’399.90 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 54.00 Prozent angewachsen.

Cintas wurde am Markt mit 80.42 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch