NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cintas-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Cintas-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 183.27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.546 Cintas-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 219.82 USD gerechnet, wäre die Investition nun 119.94 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19.94 Prozent vermehrt.

Alle Cintas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 87.43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch