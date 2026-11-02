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|Profitable Cintas-Investition?
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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cintas-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Cintas-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Cintas-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 183.27 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.546 Cintas-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 219.82 USD gerechnet, wäre die Investition nun 119.94 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19.94 Prozent vermehrt.
Alle Cintas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 87.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
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