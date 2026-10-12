Cintas Aktie 918495 / US1729081059
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12.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Papier Cintas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cintas-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Cintas-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Cintas-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Cintas-Anteile bei 128.75 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Cintas-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.777 Cintas-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 09.10.2026 157.21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 202.41 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57.21 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Cintas eine Marktkapitalisierung von 80.14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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