Die CIENA-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der CIENA-Anteile betrug an diesem Tag 60.77 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das CIENA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 164.555 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.11.2026 auf 266.56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43’863.75 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 338.64 Prozent angezogen.

CIENA wurde am Markt mit 37.62 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch