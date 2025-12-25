Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
CIENA-Investition 25.12.2025 16:02:22

NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CIENA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in CIENA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

CIENA
189.96 CHF 3.79%
Vor 10 Jahren wurden CIENA-Anteile feiertags-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 20.70 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die CIENA-Aktie investiert hat, hat nun 48.309 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CIENA-Aktie auf 240.28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’607.73 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1’060.77 Prozent zugenommen.

Insgesamt war CIENA zuletzt 33.89 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

