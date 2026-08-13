CIENA Aktie 2721615 / US1717793095
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13.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CIENA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in CIENA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 1 Jahr wurde das CIENA-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 94.66 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die CIENA-Aktie investiert hat, hat nun 1.056 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der CIENA-Aktie auf 432.05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 456.42 USD wert. Damit wäre die Investition um 356.42 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von CIENA belief sich jüngst auf 54.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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