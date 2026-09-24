NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem CIENA-Papier statt. Zum Handelsende stand die CIENA-Aktie an diesem Tag bei 52.02 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das CIENA-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.922 CIENA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 684.18 USD, da sich der Wert eines CIENA-Papiers am 23.09.2026 auf 355.91 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 584.18 Prozent gesteigert.

CIENA war somit zuletzt am Markt 52.22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch