CIENA Aktie 2721615 / US1717793095
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20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Papier CIENA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIENA von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CIENA-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde die CIENA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 41.25 USD. Bei einem CIENA-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24.242 CIENA-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’684.12 USD, da sich der Wert eines CIENA-Papiers am 19.08.2026 auf 399.47 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 9’684.12 USD entspricht einer Performance von +868.41 Prozent.
Zuletzt verbuchte CIENA einen Börsenwert von 57.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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